Il 2025 delle sfide | dall’effetto Trump alla Francia osservata speciale

Il attesa di comprendere come si materializzerà la nuova “economics”, ilsi prospetta come un anno di opportunità eper i mercati azionari globali, caratterizzato in particolare da rapide rotazioni settoriali ed aumento della volatilità. E’ quanto emerge dall’ultimo Documento previsionale di Assiom Forex, l’Associazione degli operatori finanziari, che elenca i punti di attenzione e le possibili reazioni dei mercati.Azionario USA a gonfie vele“Nonostante i potenziali rischi di una nuova guerra commerciale – si sottolinea – riteniamo che anche per ille azioni statunitensi saranno da sovrappesare, pur mantenendo l’attenzione anche verso le azioni di specifici Paesi europei. Sarà inoltre fondamentale prestare attenzione alle azioni cinesi, che potrebbero finalmente tornare a essere interessanti per gli investitori”.