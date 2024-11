Liberoquotidiano.it - Guide de L'Espresso, Antonia Klugmann conquista 5 cappelli e Marisa Cuomo migliore cantina d'Italia

Milano, 26 nov.(Adnkronos) - A 45 anni dalla prima edizione, Lede L'hanno celebrato il loro straordinario percorso con un evento al Teatro Arcimboldi di Milano. Lo riporta un comunicato. Più di 1.000 ospiti, tra cui volti noti dello spettacolo, rappresentanti delle istituzioni e protagonisti dell'enogastronomia internazionale, si sono riuniti per assistere alla presentazione delle nuove edizioni 2025. La serata, ricca di interventi, premiazioni e momenti sorprendenti, ha rappresentato non solo un'occasione per celebrare l'eccellenzana, ma anche per tracciare una nuova direzione: una fase di rinnovamento e sguardo verso il futuro. Lede L', dal 1979, raccontano con passione il meglio dell', andando oltre i confini della tradizione e mantenendo sempre vivo il rispetto per chi contribuisce a rendere grande il panorama enogastronomicono.