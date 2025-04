Terranuova Una App per il decoro urbano

Terranuova Bracciolini ha presentato l'app MyTerranuovaBracciolini, con all'interno il nuovo modulo "segnalazioni" progettato per permettere ai cittadini di segnalare facilmente disservizi legati alla manutenzione degli spazi pubblici e al decoro urbano. Grazie all'app, disponibile per dispositivi Android e Apple, i cittadini possono descrivere il problema, aggiungere una foto e geolocalizzare la segnalazione in modo preciso. Che si tratti di una buca nella strada, di un lampione guasto o di qualsiasi altro problema, con pochi semplici passaggi, è ora possibile inviare una segnalazione al Comune, senza accedere fisicamente agli uffici e consente al servizio manutenzioni comunale di intervenire in modo tempestivo. L'app è accessibile tramite SPID ed i passaggi da seguire sono semplici ed intuitivi.

Terranuova Bracciolini lancia la nuova app MyTerranuovaBracciolini: più facile segnalare disservizi e migliorare il decoro urbano.

