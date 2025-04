Oasport.it - LIVE Musetti-Tsitsipas, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: azzurro in campo tra pochi minuti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:15 Clamorosa contro-prestazione di Dimitrov, fischi per lui dalRanier III. De Minaur vince 6-0, 6-0 e aspetta freschissimo il vincente di: che ci apprestiamo a raccontarvi!15:55 Dominio totale di De Minaur su Dimitrov, addirittura 6-0 in appena 23? di gioco. Dopo tocca a!15:08 Alcaraz viene a capo di un match durissimo con Fils ed è in semifinale contro Davidovich. Adesso De Minaur-Dimitrov, manca sempre meno a Lorenzo!14:40 Fils avanti 2-1 e servizio su Alcaraz. Poi De Minaur-Dimitrov e!!13:42 Alcaraz sotto con Fils, 4-6 per il francese.12:20 Chiude in due set comodi uno scatenato Davidovich, è il primo semifinalista di! Ora Fils-Alcaraz e Dimitrov-De Minaur, poi!Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale dell’attesissima sfida tra Lorenzoe Stefanos