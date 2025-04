Bergamonews.it - Covid, i familiari della vittime: “Una sentenza della Corte di Cassazione può riaprire gli scenari”

I legali deidelledelannunciano che giovedì 10 aprile le Sezioni UniteSupremadihanno emanato una decisione che “radicalmente cambia loo giuridico del reato di epidemia colposa e che potrebbe fari procedimenti italiani sulla gestionepandemia nel 2020“.Secondo lail reato di epidemia colposa in forma omissiva è configurabile ribaltando, di fatto, tutte le pronunce in cui è stata disposta l’archiviazione in base ad una legge del 1929 che prevedeva che il reato di epidemia ci fosse solo se qualcuno sparge il virus nel mondo.“Una decisione che riapre tutti gliprocessuali – commentano i legali del team che segue idelle-. Cercheremo dii processi e, in ogni caso, questa pronuncia non può non essere parte del procedimento penale avanti il Tribunale di Roma radicato nei confronti degli ex direttori generaliprevenzione al MinisteroSalute”.