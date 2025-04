Iltempo.it - Sceglie il Cristianesimo, tunisino massacrato dai connazionali: la sentenza

Riempito di botte perché aveva tradito l'Islam per il. Sono stati condannati 3 cittadini tunisi ritenuti responsabili di aver aggredito un loro connazionale di 28 anni che si stava convertendo alla religione cattolica. L'episodio si è verificato lo scorso anno a Ponte San Giovanni a Perugia. L'uomo è stato prima accusato di "frequentare la chiesa dei cristiani" poi è stato colpito a calci e pugni ed è stato derubato di una catenina. Uno dei tre imputati è stato condannato a tre anni e due mesi di reclusione e al pagamento di 800 euro di multa, per gli altri due la condanna è stata di 4 anni e due mesi e 1.200 euro di multa ciascuno. I tre, inoltre, sono stati interdetti dai pubblici uffici per cinque anni e, a pena espiata, dovranno lasciare l'Italia. L'aggressione - I tre erano stati raggiunti da una misura di custodia cautelare in seguito alle denunce sporte dalla vittima un 28enne regolare in Italia che nel novembre 2024, secondo la sua denuncia, era stato aggredito in strada, nel quartiere di Ponte San Giovanni.