Negozio storico riapre i battenti a Bologna | nuova vita per La Felsinea di via Rizzoli

, 11 aprile 2025 – In tempi non tanto fortunati per i negozi del centro, una bella notizia per l’esagono di: domani (sabato 12 aprile)La, una bottega storica della città. L’attività commerciale – associata di Confcommercio Ascom– è situata in via38/b, proprio sotto le Due Torri. Larappresenta una fusione tra tradizione e innovazione e celebra l’essenza della città attraverso una selezione di articoli da regalo e ricordi a tema bolognese. Nel suo repertorio, infatti, ci sono giochi a tema su, articoli di cartoleria ispirati alla città e tanto altro. Un legame profondo con la storia Fondata nel 1894 come Cartoleria, questa storica bottega è stata per oltre un secolo un punto di riferimento per gli amanti della scrittura e dell’artigianato di qualità.