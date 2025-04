Sanzioni per violazione quarantena Covid non valide Tribunale di Terni | Provvedimenti solo da sindaci Asl senza poteri

Tribunale di Terni ha emesso una sentenza ammettendo che le Sanzioni per la violazione della quarantena durante il Covid non sono valide. solo il sindaco poteva decidere, non l'Asl

