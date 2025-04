Anteprima24.it - Iannone (FdI): “Centrodestra è per presidente politico in Campania”

"In questi mesi i partiti campani delhanno detto parole chiare con nomi di storia politica offerti alla valutazione dei leader nazionali. Un percorso lineare che è figlio di un confronto nei partiti e tra i partiti di. Chiunque pensi che ladebba cambiare trova nelil riferimento unico di alternativa". Lo sostiene il senatore di Fratelli d'Italia, Antonio, commissario regionale del Partito in, in risposta all'indiscrezione lanciata da Anteprima24.it sulla candidatura di Giosy Romano adella Regione. "La confusione totale di un centrosinistra allo sbando non modifica il nostro riferimento serio alle vere problematiche del territorio e dei cittadini. Rappresentazioni giornalistiche tali restano se mirano a fantasiose ricostruzioni.