Lanotiziagiornale.it - Bonus elettrodomestici, le novità: come verrà erogato lo sconto in fattura fino a 200 euro

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Loinci sarà. Per ilsalta il click day e l’erogazione avtramite la piattaforma online di PagoPa,previsto dall’emendamento al decreto Bollette approvato in commissione alla Camera.Per la partenza dele per i dettagli riguardanti la sua erogazione bisognerà comunque attendere il decreto attuativo interministeriale: un provvedimento che sarebbe dovuto arrivare entro fine febbraio ma che è in netto ritardo, perché il governo ha deciso di intervenire rispetto al testo iniziale per il timore di penalizzare le imprese italiane.cambia, quindi, ilfunziona ilIlvale per un massimo del 30% del costo dell’acquisto e per una cifra non superiore ai 100per ogni elettrodomestico.