Anticipazioni The Family 2 Puntate Turche | Devin In Coma!

Anticipazioni The Family 2, Puntate Turche: Devin rimane incinta ma la sua gravidanza è molto rischiosa. La donna decide di portarla a termine comunque ma entra in Coma dopo il parto!The Family 2 prosegue e, nel corso delle Puntate Turche, al centro dell'attenzione ci sarà un momento molto drammatico che avrà a che fare con Devin. Subito dopo il parto, infatti, la donna finirà in Coma e ci saranno poche speranze di salvarle la vita. Per Aslan sarà un momento tragico che si concluderà però in maniera inaspettata. Ma ecco che cosa sta per succedere.Anticipazioni The Family 2, Puntate Turche: Devin porta a termine la gravidanza nonostante i rischi!Nel corso delle Puntate Turche di The Family 2, Devin rimane incinta per la seconda volta. Dopo aver scoperto di essere sempre stata fertile e che tutto faceva parte di un piano organizzato da Hulya e dal suo stesso padre, Devin è al settimo cielo e vuole avere figli da Aslan.

