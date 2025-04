Lanazione.it - Liceo Galileo: in chiusura le iscrizioni per la Rimaturità

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 11 aprile 2025 –in. L’ultimo giorno utile per partecipare è il 21 aprile. Poi, ci sarà tutto il tempo per prepararsi alla tradizionale ‘prova d’esame’ per gli ex studenti delclassicodi Firenze, che torneranno sui banchi per misurarsi ancora con le versioni, ma soprattutto per fare comunità e creare un ponte con gli studenti attualmente in corso. L’appuntamento è stato fissato per il 16 maggio. Sarà un ritorno in classe in piena regola per gli ex alunni del classico più antico di Firenze, tutti forti di un legame profondo e vivo nel tempo con la loro ex scuola. Si cimenteranno nella traduzione di un brano di prosa di latino, materia ritualmente estratta dalla dirigente del, Liliana Gilli, durante la presentazione dell’evento.