Conte-Juve ci siamo | accordo vicino Allegri idea concreta per il Napoli

Conte-Juve, ci siamo: accordo vicino. Allegri idea concreta per il Napoli">Antonio Conte sempre più vicino al ritorno sulla panchina della Juventus. A confermarlo è stato Marcello Chirico, intervenuto a Giochiamo d’Anticipo, spiegando che, nonostante il tecnico salentino abbia firmato un triennale con il Napoli, la possibilità di una rottura è concreta: “Se Conte vuole rompere un rapporto, lo fa”, ha sottolineato il giornalista.Secondo Chirico, inizialmente il club bianconero, memore dei contrasti del 2014 e della famosa frase sul “ristorante da 10 e da 100 euro”, non era intenzionato a richiamarlo. Tuttavia, dopo l’incertezza legata a Thiago Motta, Elkann – con il sostegno di Calvo e Ferrero – avrebbe cambiato idea: nessun esperimento, ma affidarsi a un tecnico esperto come Conte.La scelta del prossimo allenatore sarà collegiale, e oggi, sempre secondo Chirico, il favorito resta proprio Conte, pronto a ridursi l’ingaggio pur di tornare a Torino e ricominciare la sua storia in bianconero. Napolipiu.com - Conte-Juve, ci siamo: accordo vicino. Allegri idea concreta per il Napoli Leggi su Napolipiu.com , ciper il">Antoniosempre piùal ritorno sulla panchina dellantus. A confermarlo è stato Marcello Chirico, intervenuto a Giochiamo d’Anticipo, spiegando che, nonostante il tecnico salentino abbia firmato un triennale con il, la possibilità di una rottura è: “Sevuole rompere un rapporto, lo fa”, ha sottolineato il giornalista.Secondo Chirico, inizialmente il club bianconero, memore dei contrasti del 2014 e della famosa frase sul “ristorante da 10 e da 100 euro”, non era intenzionato a richiamarlo. Tuttavia, dopo l’incertezza legata a Thiago Motta, Elkann – con il sostegno di Calvo e Ferrero – avrebbe cambiato: nessun esperimento, ma affidarsi a un tecnico esperto come.La scelta del prossimo allenatore sarà collegiale, e oggi, sempre secondo Chirico, il favorito resta proprio, pronto a ridursi l’ingaggio pur di tornare a Torino e ricominciare la sua storia in bianconero.

