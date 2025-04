Anteprima24.it - Sequestro 15enne, fermo convalidato e carcere per il rapitore

Tempo di lettura: < 1 minuto

Fermo convalidato e ordinanza di custodia cautelare in carcere: è la decisione che il gip di Napoli Fabrizia Fiore ha adottato nei confronti di Antonio Pacheco Amaral de Oliveira, il 24enne ritenuto coinvolto dalla Squadra Mobile e dalla Procura di Napoli nel rapimento a scopo di riscatto di un 15enne nel Napoletano. Il 24enne, difeso dall'avvocato Angelo Rapicano, era un ex operaio dell'autolavaggio della famiglia della vittima: nato ad Amburgo il 15 settembre 2001 ha vissuto a San Giorgio a Cremano, luogo dove è avvenuto il sequestro. Il pm Henry John Woodcock della Dda gli contesta, in concorso con altre persone non ancora identificate, il reato di sequestro di persona a scopo estorsivo, aggravato dal metodo mafioso.