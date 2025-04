Dayitalianews.com - Tragico Incidente sull’A14: Muore un Camionista nei Pressi di Cesena

Schianto mortale traNord esulla Bologna-TarantoUn gravissimostradale si è verificato nella mattinata di venerdì sull’autostrada A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso traNord e. Unha perso la vita in uno scontro avvenuto al chilometro 99 in direzione sud, in prossimità dello stabilimento Technogym.Le cause dell’impatto sono ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale di Forlì. In base alle prime ricostruzioni, il mezzo pesante su cui viaggiava la vittima avrebbe tamponato un altro veicolo, coinvolto in un cantiere mobile presente in quel tratto.Il camion, che trasportava sementi, si è ribaltato sulla carreggiata, provocando ferite mortali all’autista. Sul luogo dell’sono intervenuti prontamente i soccorsi del 118 e i Vigili del Fuoco, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare.