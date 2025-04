Tg24.sky.it - Sequestro lampo di un 15enne a Napoli, fermo convalidato e carcere per il rapitore

e ordinanza di custodia cautelare inper Antonio Pacheco Amaral de Oliveira, il 24enne accusato di essere coinvolto nel rapimento a scopo di riscatto di unnel Napoletano. La decisione è del gip diFabrizia Fiore. Il 24enne, difeso dall'avvocato Angelo Rapicano, è nato ad Amburgo ma da tempo vive a San Giorgio a Cremano, luogo dove è avvenuto il. Amaral de Oliveira era un ex operaio dell'autolavaggio della famiglia della vittima. Il pm Henry John Woodcock della Dda gli contesta, in concorso con altre persone non ancora identificate, il reato didi persona a scopo estorsivo, aggravato dal metodo mafioso.