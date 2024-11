Agi.it - Droga dal Sudamerica, armi ed estorsione: arresti da parte della Dia di Genova

AGI - La Dia di, coadiuvata dai centri operativi Dia di Palermo, Milano e Torino, sta eseguendo misure cautelari in carcere, emesse dal Gip del capoluogo, su richiestaProcura-Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, nei confronti di 6 indagati, accusati a vario titolo, per i reati di "trasferimento fraudolento di valori, aggravato dal fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose", "associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti", "detenzione illecita di" ed "". L'operazione nel capoluogo ligure è scattata all'alba. In corso anche il sequestro preventivo di un terreno in Palermo, nonché perquisizioni personali e domiciliari nei confronti di ulteriori indagati. L'operazione, denominata "Gigante", nasce dagli approfondimenti antimafia eseguiti dal Centro Operativo Dia dinei confronti di alcune società impegnate nella logistica, dai quali è emerso il rischio di infiltrazione mafiosa attraverso alcuni esponenti del mandamento "Tommaso Natale" di Palermo, motivo per cui le società sono state colpite da interdittive antimafia, emesse dalla PrefetturaLanterna, nell'agosto e nel novembre 2022.