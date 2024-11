Gaeta.it - Roma si prepara a Natale con Giftland: un mercato ricco di sorprese e attività per tutti

Facebook WhatsAppTwitter Asi rinnova un evento che trasforma il mese di dicembre in un’esperienza unica e festosa.– La Città del Regalo torna in città con tre weekend speciali, dal 7 al 22 dicembre 2023, nel suggestivo San Paolo District. Qui, tra bancarelle colorate e profumi irresistibili, sarà possibile trovare regali creativi e godere di delizie culinarie. Con orari dalle 10:00 alle 20:00 e un ingresso a offerta libera,offre un’atmosfera incantevole ideale per famiglie e amici.unnatalizio straordinarioIldisi estende su un’area di 6000 mq e raccoglie oltre 200 espositori provenienti da diverse regioni italiane. Questa vasta selezione di stand offrirà una gamma diversificata di prodotti artigianali e unici. Si potrà scoprire una varietà di articoli, dalle creazioni handmade all’abbigliamento, passando per accessori e decorazioni natalizie.