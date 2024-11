Sport.quotidiano.net - Lazzari è un motorino perpetuo. Rovella, regia e mille recuperi

Leggi su Sport.quotidiano.net

Provedel sv Castro e Orsolini non trovano la porta nella prima mezzora e dopo l’espulsione di Pobega diventa spettatore non pagante.7 Controlla Karlsson e ribalta l’azione. Suo il cross per il tacco di Castellanos, uomo di spinta aggiunto è decisivo nel 3-0. Gila 6 Un paio di chiusure preziose nel primo tempo. Guida il reparto con sicurezza. Romagnoli 6 Fisico e letture. Non al meglio, esce all’intervallo. Pellegrini 6,5 Sfiora il gol a fine primo tempo. Orsolini prova ad aggredirlo in avvio, con il Bologna in 10 ribalta la situazione. Vecino 6,5 Mezzala, trequartista, mediano: legge gli spazi, si fa trovare dove serve. Tenta il tiro, trova assist non sfruttati dai compagni.6,5 Recupera e ripulisce un gran numero di palloni. Guendouzi 6,5 Si divora il potenziale vantaggio, lanciato da Castellanos: non sempre preciso, ma conquista l’espulsione di Pobega e aggredisce gli spazi.