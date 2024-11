Gaeta.it - Il governo italiano lancia un’iniziativa per combattere la violenza sulle donne

Ilsta sviluppando un testo unico dedicato alla lotta contro la. A dare la notizia è stata Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, durante la Giornata Internazionale per la sensibilizzazione sulladi genere. La proposta mira a riunire le normative esistenti in un unico strumento, promuovendo una maggiore coesione politica su un tema tanto cruciale.Un tavolo di lavoro per un testo unicoEugenia Roccella ha annunciato che ilpredisporrà un tavolo di lavoro con l'obiettivo di presentare un testo unico entro l'8 marzo. La ministra ha spiegato che l'intento è quello di raccogliere e sistematizzare le leggi già in vigore, per rendere più efficace la risposta istituzionale a questi reati.