FOTO Sturno in festa per i 114 anni di nonna Laurina

Tempo di lettura: 2 minuti“Ha compiuto 114la nostra nonnina di, come affettuosamente la chiamiamo tutti. Nata il 22 novembre 1910,è al secondo posto tra le persone più longeve d’Italia, al quarto posto in Europa e al decimo posto nel mondo. Una donna straordinaria che conserva intatti i valori di una vita vissuta all’insegna dell’onestà, della solidarietà e dell’amicizia.è stata punto di riferimento per le partorienti di un tempo passato, quando, cioè, i bambini nascevano in casa”. Così in un post il sindaco di, Vito Di Leo.“L’amministrazione comunale diha voluto festeggiarla regalandole una torta con sopra, in bella evidenza, Il numero deglicompiuti, una pergamena ed una confezione floreale – conclude la fascia tricolore – Sulla strada, appeso tra due sostegni, uno striscione per augurare aun buon 114º compleanno”.