Thesocialpost.it - Verstappen campione del mondo F1, doppietta Mercedes con Russell e Hamilton

Leggi su Thesocialpost.it

Georgeconquista il Gran Premio di Las Vegas partendo dalla pole position, mentre Lewisfirma una straordinaria rimonta dalla quinta fila, completando così unaper la. Max, chiudendo in quinta posizione alle spalle delle due Ferrari, si aggiudica così il suo quarto titolo mondiale. Carlos Sainz si piazza sul podio al terzo posto, seguito dal compagno di squadra Charles Leclerc in quarta posizione. Lando Norris taglia il traguardo in sesta posizione, precedendo il compagno di squadra Oscar Piastri. In termini di punti per il campionato Costruttori, la Ferrari avanza rispetto alla McLaren.Colapinto parte dalla corsia dei box a causa di un’infrazione del parco chiuso necessaria per riparare la sua Williams dopo l’incidente durante le qualifiche.