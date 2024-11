Romania al voto per primo turno delle presidenziali. Favorito Ciolacu

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 24 nov. (askanews) – Circa 19 milioni di romeni sono chiamati oggi alper il. Con 19mila seggi elettorali nel Paese, la tornata elettorale, la prima di tre nell’arco di una ventina di giorni (con le politiche l’1 dicembre e il ballottaggio per il capo di stato l’8 dicembre), si preannuncia serrata, anche se il premier socialdemocratico Marcelè dato come, tallonato dal leadeer nazionalista George Simion, possibile sfidante al secondo. Le urne hanno aperto alle 7:00 ora locale (le 6:00 in Italia) e chiuderanno alle 21:00 (le 20:00 in Italia). In Italia, dove vive la maggiore comunità romena all’estero, sono stati allestiti dall’ambasciata 157 seggi (sette in più rispetto alle Europee di giugno) e ci si aspetta un’alta affluenza, in particolare per le: nel mondo i romeni della diaspora hanno iniziato a votare già venerdì.