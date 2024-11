Calciomercato.it - Lazio-Bologna, che tegola per Pobega: cosa c’è dietro la sua reazione al rosso

Leggi su Calciomercato.it

Il centrocampistablù espulso verso la fine del primo tempo per doppio giallo: decisione corretta dell’arbitro, addirittura viene consolato dagli avversariDopo 35 minuti intensissimi, di qualità elevata anche se con pochissime occasioni,può aver subito una svolta potenzialmente decisiva. I biancocelesti rischiano tantissimo per uscire dalla pressione nella propria trequarti, Provedel distribuisce in maniera pericolosa a Guendouzi aggredito da: il francese si libera bene del pallone, ma subisce la scivolata e il brutto fallo del centrocampista ex Milan. Che era già ammonito e quindi il secondo giallo gli costa l’espulsione che lascia ilin dieci uomini. Decisione ineccepibile dell’arbitro Rapuano, così come anche la prima sanzione era stata corretta. Infattinon protesta affatto, ma quasi si ‘chiude’ in se stesso dal dispiacere, consapevole del grave errore di irruenza.