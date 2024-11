Tvplay.it - Juventus senza parole, la penalizzazione è ufficiale: classifica ribaltata

Larimanedopo l’ultima sentenza sulla: laè stravolta e ora cambia tutta la situazioneI bianconeri hanno ascoltato il verdetto e ora devono fare i conti con una graduatoria profondamente mutata. Il calcio italiano si ritrova ancora una volta a dover parlare di irregolarità e punti di sanzione da comminare., la(TvPlay – ANSA) L’avvio di stagione dellaNext Gen si è rivelato fino a questo momento al di sotto delle attese. Dopo l’esonero di Paolo Montero, la società bianconera ha ufficializzato il ritorno di Massimo Brambilla. L’attenzione che Giuntoli e tutto lo staff dirigenziale ha sempre riservato all’Under23 è noto a tutti gli addetti ai lavori. Non a caso la Juve è stata la prima squadra italiana ad avere una seconda formazione, ottimo viatico per far crescere i giovani e valorizzare il proprio patrimonio tecnico.