Sport.quotidiano.net - Rimini Vis Pesaro 0-1: derby infuocato al Romeo Neri

, 22 novembre 2024 – Primo tempo divertente quello alsubitodai primi minuti dove la Vis sfiora la rete del vantaggio prima con un incornata di Tonucci e poi con una potente punizione di Di Paola che fa vibrare la traversa.che esce però alla mezz'ora di gara. Tripla occasione infatti nell'arco della stessa azione per i padroni di casa. Se Vukovic riesce a mettere una pezza alle prime due conclusioni, la prima di Malagrida, la seconda di Ubaldi è invece Cannavò ad allontanare sulla linea di porta il tentativo a botta sicura di Balbo. Vis brava a riprendersi poi dallo spauracchio e a tornare a guadagnare il pallino del gioco. Sul finale di primo tempo sfiora prima il gol con una conclusione in piena area di Nicastro e colpisce in mischia da corner al minuto 44 con una zampata di Coppola.