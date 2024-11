Bergamonews.it - Ottone Bonetti, dal Rugby Bergamo alla nazionale della Repubblica Ceca

Leggi su Bergamonews.it

. Una chiamata che rappresenta un motivo di grande orgoglio per tutti i tesserati e i dirigenti delè stato convocato per la prima volta dmaggiore dia 15.Mediano di mischiaSeniores giallorossa, il giovane classe 2002 è entrato nella lista dei giocatori chiamati dal commissario tecnico Martin Kafka per la partita contro la Polonia, valida per ilEurope Men’s Trophy 2024-25.“Sono legatoCechia perchè i miei nonni materni abitano a Pisek, un paesino nel sudBoemia dove ho sempre trascorso l’estate – racconta-. Ho avuto il primo contatto con la federazionenel 2021 per puro caso”. Tre anni fa arrivarono le prime convocazioni con la selezione Under 20, con la quale ha partecipato all’europeo di categoria a Coimbra in Portogallo sfidando Germania, Romania e Portogallo.