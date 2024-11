Liberoquotidiano.it - **Mo: Tajani, 'capire motivo mandato arresto Netanyahu, Cpi non ha ruolo politico'**

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "Bisogna vedere le carte, cioè cercare diper qualesi è arrivati a questa decisione da parte della Corte. Noi la rispettiamo, però dobbiamo tener conto che la Corte deve svolgere soltanto ungiuridico, non un". Lo ha detto a '4 di sera Weekend' il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio, commentando la decisione della Corte Penale Internazionale di emettere und'contro. "In questo momento -ha aggiunto- serve grande prudenza perché non credo che ildipere per l'ex ministro della difesa sia un passaggio utile che favorisca la pace e il cessate il fuoco".La decisione della Cpi "semmai fa indispettire Israele - spiega il ministro -non verrà mai arrestato perché non andrà in nessun paese in questo momento, essendoci la guerra in corso in Israele, ma rimarrà in Israele.