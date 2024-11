Anteprima24.it - Il ministro Crosetto a Napoli: “Non credo Putin voglia allargare guerra ad altri”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“C’è sempre da preoccuparsi quando si è di fronte ad una persona che ha deciso di far attraversare i propri carri armati alle proprie truppe il confine di uno stato sovrano. Penso chenon abbia alcun interesse e volontà diad altre nazioni la”. Così, a, ildella Difesa, Guido, ha risposto in merito alle minacce rivolte daall’Europa, aggiungendo che la cosa grave è l’aiuto dei diecimila coreani, ma che nessuno ne parla. L’obiettivo è quello di “consolidare la quarta gamba dell’alleanza di centrodestra” e per questo ildella Difesa, Guido, definisce “fondamentale” l’iniziativa politica che oggi è stata organizzata ada Centro popolare e Noi moderati. Una iniziativa, spiega, “alla quale la stessa Meloni mi ha chiesto di partecipare”.