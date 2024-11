Gaeta.it - Arrestato l’uomo sospettato dell’incendio che ha distrutto il Pianet Outlet di Priverno

Facebook WhatsAppTwitter La notizia dell’arresto del presunto autoreche ha colpito ilha creato grande risonanza nella comunità locale. Questo evento, avvenuto una settimana fa in via Monti Lepini, ha sollevato molte preoccupazioni, soprattutto in relazione alla sicurezza nell’area commerciale. Grazie a un’efficace indagine condotta dalla squadra Mobile di Frosinone, è stato possibile identificare e arrestare un uomo di 47 anni, residente a Frosinone. Le telecamere di sorveglianza hanno fornito prove decisive che hanno facilitato le operazioni.Le indagini e la ricostruzione dell’incidenteLe indagini sono cominciate immediatamente dopo l’incendio, che ha devastato il nuovo negozio inaugurato il 10 novembre dalla famiglia di. I filmati delle telecamere hanno catturato momenti cruciali del rogo, mostrando chiaramente ilmentre gettava l’innesco.