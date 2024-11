Quotidiano.net - Scopri Virgilio a Palazzo Podestà . Otto sale d’incanto

Ildelnel pieno centro di Mantova sabato 7 dicembre finalmente riapre al pubblico dopo un sofisticato processo di restauro. E poi, proprio in questostorico, c’è il nuovo spazio culturale e innovativo intitolato a, il grande poeta latino. E ora riapre inaugurando un percorso spazio-temporale nell’opera e nella leggenda del letterato che, per Mantova, è stato figlio e amico, vate e modello. Lo storytelling e il design di Museosono stati realizzati da Scuola Holden, che li ha pensati come un’esperienza di scoperta che mette al centro visitatrici e visitatori. Si parte da una domanda piuttosto elementare, chi c’è dietro a questo nome che ci insegnano fin dai primi anni di scuola? Chi era davvero quest’uomo? La risposta si snoda inche, come singoli capitoli di una storia, accompagnano e immergono i visitatori nella vita e nella scrittura di, nella sua sensibilità e nelle sue idee, nella sua epoca, ma anche nella nostra: Foyer, Incipit, Bucoliche, Georgiche, Intermezzo, Eneide, Leggenda di, Gran Finale.