Ilgiorno.it - Scontro sui fondi ai trasporti per il 2025. Il Pd: oggi mancano 62 milioni di euro. Lucente: li recupero dai contratti Trenord

Adi numeri messi nero su bianco nelle schede del Bilancio di previsione per il triennio-2027 attestano una riduzione delle risorse regionali per il trasporto pubblico locale. Da qui le segnalazioni che si sono susseguite negli ultimi giorni da parte dei consiglieri regionali di opposizione e di alcuni amministratori comunali. Anche ieri, però, Franco, assessore regionale ai, ha ribadito in una nota che nelnon ci sarà alcun taglio. O, meglio, che il taglio cheappare nelle carte e che lo stesso assessore quantifica in 62viene in realtà compensato "daldi risorse connesse alla chiusura annuale deidel servizio ferroviario del 2023 e del 2024". Detto in modo più semplice: Regione potrà recuperare soldi perché potrà darne ameno del previsto in ragione del servizio effettivamente reso dall’azienda nei due anni menzionati.