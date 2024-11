Ilfattoquotidiano.it - Quattro grandi registi e un’anteprima in sala: Eastwood, Scott, Salvatores e Miyazaki

Novembre è sempre un buon mese per il cinema in. Dal 14 sono arrivati due big del cinema americano. Uno è Ridley, che dopo 24 anni ha dato a uno dei suoi film simbolo l’attesissimo seguito con Il gladiatore 2. Come ribadito dallo stesso regista, il Massimo Decimo Meridio di Russell Crowe è morto. Ma alcune immagini di lui aleggeranno nel nuovo film dalla memoria di alcuni personaggi. Un carismatico Paul Mescal con il suo Annone, ardito guerriero della Numibia che cerca vendetta ma viene deportato in Italia come schiavo gladiatore è il nuovo eroe. Le sue vicende sono similari a quelle di chi lo ha preceduto, ma parte dal basso per diventare un guerriero rivoluzionario. Nuove pedine interessanti dello scacchiere sono il generale Acacio di Pedro Pascal, sposato con l’Augusta Lucilla di Connie Nielsen (indimenticata sorella dell’imperatore Commodo di Joaquin Phoenix) e il mercante di schiavi Macrino, interpretato da Denzel Washington.