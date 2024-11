Lanazione.it - Pistoiese porte girevoli. Saluta anche Lauria

In casaormai le sorprese sono all’ordine del giorno. Dopo l’annuncio della rescissione di Lagonigro, arrivato martedì, ieri pomeriggio è stato Giuseppea risolvere ufficialmente il contratto che lo legava alla società arancione. Un addio non del tutto inaspettato, considerando che il mediano era sbarcato a Pistoia a campionato iniziato su indicazione dell’ex tecnico Giacomarro, ma che sorprende comunque per il tempismo con cui arriva, ovvero a tre soli giorni di distanza dall’impegno contro il San Marino. La parentesi alladitermina con appena sei presenze all’attivo e un totale di 390 minuti. Non vuole perciò saperne di fermarsi il tran tran di movimenti in organico che sta coinvolgendo laormai da inizio stagione. Prima di, a lasciare l’Olandesina erano stati, oltre al già citato Lagonigro, Cardella, Caponi e Tanasa e in precedenzaCorvino.