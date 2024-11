Lettera43.it - Nations League, sarà Italia-Germania: i quarti di finale

Aididi. Un sorteggio ostico per la Nazionale di Luciano Spalletti, tuttavia già preannunciato dopo il secondo posto nel girone alle spalle della Francia a seguito della sconfitta nel match di San Siro. I tedeschi hanno chiuso il loro raggruppamento con 14 punti, frutto di quattro successi e due pareggi. L’andata è in programma il 20 marzo 2025 in casa, il ritorno cinque giorni dopo in trasferta. Le altre partite saranno Olanda-Spagna, Danimarca-Portogallo e Croazia-Francia. Ufficiale anche il tabellone verso ladi Varsavia dell’8 giugno: in caso di passaggio del turno, gli Azzurri troveranno la vincente del match fra gli scandinavi e i portoghesi. Le semifinali si terranno in gara unica il 4 e 5 giugno.The quarter-final ties #pic.