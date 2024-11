Lo Stagista l’architettura secondo Daniele Fiori | Siamo artisti che conoscono le regole I progetti? Li disegno ancora a mano – Il podcast

Leggi su Open.online

Un mondo a metà strada tra l’arte e le regolamentazioni, tra dilettevole e utile. Questo è il compito dell’architetto, milanese classe 1955: «L’architetto è anche un po’ artista, ma prima deve conoscere le. Deve conoscere come si comporta un ingegnere, ma anche quadri e tappezzerie, perché questo richiederanno i clienti», ha detto nella quinta puntata delaudio e video Lodi Filippo Grondona, prodotto da Faro Entertainment e SBAM Noisy Ideas in media partnership con Open. Ma proprio le domande dei clienti, sottolinea, sono cambiate radicalmente con la pandemia: lo stare in casa ha fatto riemergere «alcune esigenze in qualche modo un po’ dimenticate». In particolar modo, la necessità di aria e di uno spazio aperto: «Spesso i clienti mi dicono: “Quando cercherò una casa, indubbiamente vorrò un terrazzo o un giardino”».