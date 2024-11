Inter-news.it - De Maggio: «Meret-Napoli, c’è distanza. E Marotta lo vuole a Milano»

Alex Meret all'Inter. È questa la parte più particolare del commento di Valter De Maggio sul futuro di del portiere azzurro lontano dal Napoli di Antonio Conte. FUTURO – Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss, nella puntata di oggi dedicata al calcio, ha parlato della trattativa del rinnovo di Alex Meret con il Napoli. Tra i temi toccati, anche un possibile addio del portiere in direzione Inter. Queste le sue parole: «Il Napoli era dalla parte del torto con Kvaratskhelia, ora con l'offerta fatta per il rinnovo si è messo dalla parte della ragione. Rinnovo Meret? Le parti sono ancora distanti. C'è uno spettatore interessato che è Beppe Marotta che vorrebbe portare Meret all'Inter. Vi dico che contro la Roma partirà Spinazzola da titolare».