Una nuova accademia aeronautica tra Bergamo e Brescia: il possibile trasferimento da Pozzuoli

La storicadi, uno dei poli più avanzati e famosi della Difesa per la formazione di ufficiali, potrebbe presto cambiare sede e finire in una zona tra le province di.A riportarlo è il Corriere della Sera, secondo cui l’ipotesi delsarebbe già sulle scrivanie del ministero con una situazione allo studio e anche due aree prese inizialmente in considerazione.Si tratta di Ghedi, dove ha già sede un aeroporto militare, e anche di Montichiari, dove si trova un aeroporto civile che è praticamente inutilizzato e al quale il presidente di Sacbo, Giovanni Sanga, aveva fatto riferimento nelle scorse settimane all’assemblea di Confindustria, affermando che è uno scalo “da rilanciare” e che “il futuro ci porta lì”.L’lascerebbe il territorio partenopeo a causa dell’instabilità del terreno: le scosse sismiche nei Campi Flegrei avrebbero provocato infatti la decisione di più di un allievo di lasciare il percorso.