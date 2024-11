Gaeta.it - Mondiale per Club 2025: impatti sulla Serie A e nuove finestra di trasferimento

Facebook WhatsAppTwitter La FIFA ha annunciato il nuovoper, il quale si svolgerà dal 15 giugno al 13 luglionegli Stati Uniti. Questo evento ha già iniziato a influenzare la programmazione calcistica, in particolare quella dellaA, dove Inter e Juventus rappresenteranno l’Italia nel torneo. La Lega diA ha dunque avviato una revisione delle proprie tempistiche e strategie per adattarsi a questo nuovo scenario.Le sfide del nuovo calendario calcisticoIlperintroduce un elemento di novità nel calendario calcistico internazionale che costringe la Lega diA a prendere decisioni operative importanti. La creazione di unadiaggiuntiva, dall’1 al 10 giugno, viene vista come una risposta necessaria per permettere aidi gestire al meglio le proprie rose.