Romadailynews.it - M5s, Ferrara: “Il dibattito sulle alleanze è mal posto, ripartiamo dal voto costituente”

Paoloinvita il Movimento a ritrovare identità e chiarezza, superando le divisioni interne sul tema dellepolitiche.Roma, 21 novembre 2024 – “Il, a mio avviso, è mal. Ricondurre ad esse il calo di consenso è come cercare di leggere un libro al buio: non riesci a vedere niente, anche se ce l’hai davanti agli occhi”. Con queste parole, il rappresentante al Consiglio Nazionale del Movimento 5 Stelle per la circoscrizione Centro Italia e vicepresidente dell’Assemblea Capitolina, Paolo, interviene sui temi che agitano ilinterno al M5s.In un lungo post su Facebook,sottolinea che il rilancio del Movimento non può basarsi suoccasionali o di comodo. “Non voglio certofatte a caso, giusto pochi giorni prima del, ma accordi solidi, con programmi chiari e valori condivisi”, afferma.