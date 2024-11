Ucraina ombra Trump ma Meloni non tentenna | Restiamo uniti su Kiev armi anche nel 2025

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – A mille giorni dall’inizio della guerra trae Russia, la presidente del Consiglio Giorgiatorna a schierarsi convintamente al fianco di. Una presa di posizione ferma e affatto scontata visto che sul G20 di Rio de Janeiro incombe l’di Donald, convitato di premier del summit. E’ tutto da vedere quel che accadrà quando, il 20 gennaio, il tycoon farà ritorno alla Casa Bianca, ma mentre iiani criticano duramente la scelta dell’uscente Joe Biden di inviare missili a lungo raggio a-proprio in queste ore l’ha iniziato a farne uso- la presidente del Consiglio non mostramenti, convinta su da che parte l’Italia debba stare. In un rapido punto stampa fuori dal suo albergo, affacciato sulla costa di Cobacabana ma con una favela alle spalle, la presidente del Consiglio si spinge a ‘difendere’ la decisione degli Usa di inviare missili apungendo ancora una volta Vladimir Putin, pur marcando le distanze con quanto deciso a Roma, che supporta l’con sistema di difesa aerea, scudo alla popolazione alle infrastrutture.