Schick andrà alla Juventus? L’indiscrezione

Il problema non è solo rinforzare una difesa orfana di un giocatore fondamentale come Bremer. L’infortunio di Vlahovic in Nazionale peggiora l’emergenza di un attacco che, tolto il serbo, non ha punte vere in rosa, visto che Milik e Nico Gonzalez sono ancora ai box. Contro Milan e Aston Villa, due partite delicatissime della stagione, Thiago Motta si ritrova a inventare il reparto offensivo dovendo adattare Weah o Yildiz nel ruolo di attaccante centrale, seppure “falso” secondo le definizioni tattiche. Ecco perché Giuntoli si sta muovendo per gennaio. La Gazzetta dello Sport rilancia un nome già accostatoJuve nel passato: Patrick, ora al Bayer Leverkusen. Come riportato oggi d“Gazzetta dello Sport”, Patrikpuò andare. O meglio, tornare. Perché lui di fatto per un giorno ha già indossato la maglia bianconera.