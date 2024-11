Ilgiorno.it - Progetto di rinascita dell’ex Hupac. Legambiente lancia la proposta:: "Un parco nell’area dismessa"

Il futuro della città è il tema degli incontri pubblici che riguardano il nuovo Piano di governo del territorio (Pgt), promosso dall’amministrazione comunale. Ma sul tema si sta muovendo anche il circolo cittadino diBustoVerde. Dopo un primo incontro ad ottobre che ha avviato il ciclo “La città che vorrei”ne propone un secondo mercoledì 27 novembre alle 20.30 al PalaBandera in via Andrea Costa. Tema della serata dal titolo “Immaginiamo insieme il futuro dello scalo”, la rigenerazione urbanascalo merci, dismesso da tempo, alla stazione delle Fs per il quale il circolo ambientalistaun’idea: realizzareun grandeurbano. Spiega la presidente diPaola Gandini: "In città manca un grandein posizione centrale, ci sono invece solo tanti piccoli giardini pubblici".