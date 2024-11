Ilnapolista.it - Nike e Adidas stanno perdendo la loro leadership sul mercato delle sneakers (Economist)

lasul. A scriverlo è l’l’autorevole settimanale. Che comincia il servizio ricordando l’origine insolita di On marchio svizzero di abbigliamento sportivo in ascesa. Nel 2010 Olivier Bernhard, un triatleta, ha attaccato pezzi di cannola (tubi da giardino) sul fondosue scarpe da ginnastica per renderle più ammortizzare. L’idea ha funzionato così bene che lui e due amici hanno deciso di farne un business. Lescarpe sono state un successo; l’anno scorso la società ha effettuato quasi due miliardi di vendite. Il 12 novembre ha riferito che il suo fatturato nel trimestre concluso a settembre è cresciuto del 32%, anno su anno. On ha un valore didi 17 miliardi di dollari.Thericorda che l’industria globale dell’abbigliamento sportivo è stata a lungo dominata da