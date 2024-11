Oasport.it - LIVE Paolini-Sramkova 6-2, 4-1, Italia-Slovacchia 1-0 BJK Cup in DIRETTA: altro break per l’azzurra

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL DOPPIO ERRANI/IN BJK CUP30-40 Doppio fallo di.30-30domina da fondo, lungo il diritto lungolinea della n.43.30-15 Risposta vincente di rovescio del.30-0 Battuta vincente al centro della slovacca.15-0 Larga la risposta di diritto di.4-1 LUNGA LA RISPOSTA DELLA SLOVACCA! La n.4 del mondo tiene un importantissimo turno di servizio e allunga!40-30 Pesante diritto di, lungo il diritto di.30-30 Battuta vincente al centro!15-30 Pesantissimo doppio fallo.15-15regge da fondo, in rete il diritto centrale della n.43 del mondo.0-15 Inizia però ancora male Jasmine, largo il rovescio in uscita dal servizio.3-1 BREEEEEEEEEEEEEEEKKK!!! Jasmine domina da fondo e schianta l’avversaria con un diritto incrociato devastante!0-40 ASSURDAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!a segno con un rovescio inside-out in arretramento! Irreale!0-30 Scappa via il diritto di, che adesso sta cercando di aumentare l’intensità dei colpi.