Le rette per il ricovero dei malati di Alzheimer coperti dal sistema sanitario nazionale | sentenza del tribunale di Castrovillari

Facebook WhatsAppTwitter Una recentedeldi, situato in provincia di Cosenza, ha confermato un importante principio riguardo al recupero dei costi per ledinelle Residenze Sanitarie Assistenziali e nelle strutture convenzionate per pazienti affetti dae demenza. Questa decisione è stata accolta con favore da molte famiglie che si trovano a dover affrontare i costi elevati delle cure per queste patologie, poiché stabilisce che tali spese siano interamente a carico del. L’avvocato Giovanni Franchi, legale dell’associazione Konsumer, ha fornito dettagli sull’esito della vicenda legale, portando chiarezza su un tema cruciale per le famiglie coinvolte.Dettagli delladeldiIldiha emesso unasignificativa, stabilendo che leper ricoveri di pazienti con malattie neurodegenerative comee demenza sono da considerarsi interamente a carico delle Asl locali.