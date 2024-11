Laprimapagina.it - Catania. “Just Bloom”, alla Galleria Carta Bianca la personale di Cetty Previtera

Venerdì 29 novembre alle ore 18.30 sarà inaugurata da, in via Francesco Riso, 72/b, la nuova mostra di”. L’artista torna a esporre nelladopo sei anni dsua ultimadel 2018.In questo lasso di tempo laè molto maturata attraverso tantissime esperienze espositive e prestigiose partecipazioni a mostre di valenza internazionale. La sua pittura, già negli anni scorsi molto promettente, è arrivata a una evidente maturità. Le sue opere, pur confermando la tematica dell’osservazione paesaggistica, ora si propongono come arazzi di luce e natura con fiori, alberi, boschi, valli e persino montagne, che però rifuggono da qualsiasi riproduzione accademica con un intrigo di forme intuibili, ma non definite. Talvolta i suoi dipinti hanno un fascino lisergico, con colori vividi e forme fluttuanti.