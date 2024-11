Inter-news.it - Argentina-Perù, Lautaro Martinez dentro? Le formazioni ufficiali

Leggi su Inter-news.it

Questa notte alle ore 01 si gioca, partita valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Lionel Scaloni ha fatto le sue scelte, anche relativamente a. Le. SCELTE – L’è in una lieve crisi di risultati e stanotte alle ore 01 giocherà contro il. Nelle ultime quattro partite ha vinto appena una volta con il Bolivia, nelle altre tre ha perso con Colombia e Paraguay. Solo un punto con il Venezuela nel percorso per la qualificazione ai Mondiali del 2026. La classifica generale rischia di prendere una piega preoccupante, Lionel Scaloni cerca una vittoria alla svelta. Oggi è l’occasione giusta, le scelte lo dimostrano. Attacco pesante nel 4-3-3 dell’ex giocatore della Lazio:sarà la punta centrale e verrà accompagnato da Julian Alvarez e Lionel Messi.