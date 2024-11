Donnapop.it - Anna Tatangelo non si nasconde più, baci in stazione con il nuovo fidanzato Giacomo Buttaroni: FOTO

Leggi su Donnapop.it

ha un: ora è ufficiale, lei estanno insieme! Il settimanale Chi ha pizzicato la cantante e il calciatore insieme in, dove si sono scambiatie tenerezze in pubblico.La notizia circa ildiè emersa lo scorso settembre; già all’epoca si parlava di un calciatore che aveva stregato il cuore della cantante di Sora e si ipotizzava che fosse proprio. Successivamente, i rumors si sono fatti insistenti, fino a che l’ex di Gigi D’Alessio non aveva provato a smentire le voci.In quell’occasione, adirata dal fatto che si parlasse continuamente della sua vita privata facendo insinuazioni di ogni genere,– su Instagram – aveva detto: “Quando e se succederà sarò io la prima a dirlo”. A quanto pare, però, è successo e lanon ne ha fatto menzione pubblicamente.