Tendenza British Countrycore | moda star musica arredamento

Dagli outfit dei reali alle più importanti delle case di, passando per l’, l’arte e lae concludendo con la mixology“Voglio andare a vivere in campagna, voglio la rugiada che mi bagna, ma vivo qui in città e non mi piace più”, cantava negli anni ’90 l’iconico Toto Cutugno, esprimendo il desiderio di molti giovani di abbandonare la frenesia urbana per una vita più serena in campagna. Un sentimento che ancora oggi, alle soglie del 2025, è vivo e vegeto e si manifesta grazie a una nuovache celebra lo stile bucolico, in termini estetici e lifestyle, in tutta la sua nostalgica forza: è il “”, la nuova mania celebrata dalle testate internazionali ispirata al tipico stile inglese dell’Ottocento, che sta spopolando in tutto il mondo e che sarà una vera e proprianel nuovo anno.